VIDEO | Inglismaa koondislane jättis endise koduklubiga südamlikult hüvasti

„Olen teinud otsuse Chelseast lahkuda. Ma tunnen, et väärite rohkemat kui kirjalik avaldus. Tahtisn teile öelda otse, kui tänulik olen olnud kogu teie toetuse eest viimase 18 aasta jooksul. Ma tean, et mõned teist ei ole minu otsusega rahul, kuid tunnen, et see on mu karjääris õige samm,“ rääkis inglane.