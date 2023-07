BLOGI JA FOTOD LONDONIST | Kontaveit võitis kahe vihmapausiga mängu ja pääses Wimbledonis teise ringi

„Esiteks oli väga positiivne näha, et Anett oli tõesti 110 protsenti asja kallal ja tahtis seda mängu võita. Ta tahab veel siin olla ja järgmist mängu mängida - see tuli minu arust väljakul väga hästi välja,“ kommenteeris Londonis kohapeal viibiv Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint. „Oli näha endiste aegade head Anetti, kes tõesti võitleb! Ma ei tea, kas selg tegi talle liiga, kui palju... Vähemalt polnud seda väliselt näha või ei teinud ta sellest välja.“

„Vastane oli suhteliselt vastiku stiiliga, hästi lamedalt lööv. Anett pidi pallivahetustes meeletult tööd tegema, et punktid enda poole tuua. Temas on olemas see intensiivsus ja kiirus. See oskus ühe grammi võrra kõvemini lüüa tappis ka täna vastase,“ lisas Hint.