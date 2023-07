WIMBLEDONI PÄEVIK | Federer viis publiku ekstaasi, Ronaldo tekitab inspiratsiooni ka tennisistides

Kõik algas hommikul ootuses ja lootuses, et ilmataat on eestlaste suhtes halastav. Läks nii nagu karta oli. Kella kahe ajal katkestati kõik mängud ja algas pikk ootamine, kus mängude jätkumise spekuleeritavat aega lükati edasi iga tunni järel. Järk-järgult hakati ajakavas olevaid kohtumisi uuele päevale edasi tõstma ning kella kaheksaks oli selge, et väljakule täna Anett ei astu. Saame vaid loota, et olukord on täna parem. Kontaveiti mäng on kavas kuuenda väljaku esimese kohtumisena algusega 13.00. Pöidlad pihku!