Murray jõudis Federeri valvsa pilgu alla Wimbledoni teise ringi: viimati ta lootis, et ma kaotan

„Viimane kord, mil ta siin väljakul mu mängu vaatas, oli Londoni olümpiamängude ajal. Toona ta istus Stan Wawrinka loožis ja lootis, et ma kaotan,“ rääkis kahekordne olümpiavõitja Murray pärast matši.

Murray sõnul kunagise konkurendi kohalolu talle aga lisapingeid ei tekitanud „Jah, ma mõistan, et see võib veider olla, aga samas oli teda tore näha. Ma olen sellega ka varasemalt kokku puutunud ja kui aus olla, siis ei seganud ta mind just liiga palju,“ selgitas Murray.