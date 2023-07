DELFI WIMBLEDONIS | Maailma kuues reket Ons Jabeur: ilmale vist ei meeldi, et Anett lõpetab

„Kahju, et ilm selline oli. Loodetavasti läheb järgmiste päevadega paremaks. Olen oodanud Aneti kohtumist, kes ei mänginud eile ega täna. Loodetavasti pääseb ta homme peale. Arvan, et ilmal on kurb meel, et ta lõpetab ega lase teda seepärast mängima,“ rääkis tuneeslanna, kes täna sai oma esimesest tõkkest, poolataris Magdalena Frechist (WTA 70.) üle numbritega 6 : 3, 6 : 3.