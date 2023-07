DELFI WIMBLEDONIS | Karm reaalsus: karjääri lõpetamine Kontaveitile korraldajate silmis eristaatust ei anna

„Üks asi, milles ma olen peaaegu kindel... Arvan, et WTA on Aneti jaoks, kes on ikkagi tippmängija, midagi ette valmistanud – mingi lillebukett, mingid kingitused. Kuna uudis tema lõpetamisest on suhteliselt värske, siis ma usun, et endine maailma teine reket pannakse suhteliselt normaalsele väljakule,“ ennustas viimases „Matšpalli“ podcastis möödunud reedel tenniseekspert Alo Ojassalu.