Tänaku tiimikaaslane tahaks õppida autot remontima: meil kulub lihtsalt liiga palju aega

„Kahjuks oli meil enne punktikatset turboga probleem ja me ei saanud seega viimasel katsel võidelda. See oli väga frustreeriv, sest olime saanud punktikatseks hea stardikoha,“ rääkis Loubet' DirtFishile antud intervjuus.

„Pean vaeva nägema, et suudaksin edaspidi väikeseid asju parandada, sest oleksime võinud punktikatsele eelnenud probleemi vältida. Meil kulub lihtsalt liiga palju aega, et probleeme tuvastada,“ lisas ta.

Loubet arvates on tal viimane aeg, et jalad kõhu alt välja võtta. „Kindlasti peame veel õppima, aga selleks mõeldud aeg oli eelmine aasta. Nüüd peame hakkama tulemust tegema, see on hädavajalik!“