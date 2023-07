Pärnu rannas saab võistlemas näha olümpiamedaliste ja Eesti parimat võrkpallurit

Kuigi Šmēdiņš ja Pļaviņš lõid 2012. aasta Londoni olümpiamängudel läbi paarina, otsustasid mehed suurturniiri järel karjääri jätkata uute paarilistega. Nii on küll mõlemad tippvõrkpallurid Unibeti turniiril kohal, aga Šmēdiņši paariliseks on Aleksandrs Samoilovs ning Pļaviņši partneriks Aleksandrsi vend Mihails Samoilovs. Lõunanaabrite tegijatest on kohal kolmaski olümpiakogemusega mängija – Edgars Točs osales Tokyo olümpiamängudel koos Pļaviņšiga, aga Pärnus on tema võistkonnakaaslaseks Olivers Bulgačs.