Riskantset maandumistehnikat katsetanud tuntud langevarjur hukkus

Porter oli Austraalia langevarjuhüpete ringkondades väga populaarne isik. Tema treener Kristina Hicks on öelnud ajalehele The West Australian, et langevarjuhüpped on Porteri elutöö.

„Valdav arusaam on, et naised on liiga hirmul ja liiga väikesed. See ei vasta tõele. Naised on selleks sada protsenti võimelised. Minu meelest on lahe, et ma saan naistele näidata, et see on võimalik,“ ütles Porter.