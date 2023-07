Venemaa jäähokitäht lasti armeest vabaks

2022. aasta Pekingi olümpial Venemaa koondise esiväravahina suurepärase turniiri teinud ja hõbemedali võitnud Fedotov pidi ookeani taha siirduma ja Philadelphia Flyersiga liituma juba eelmisel suvel, kuid pärast Moskva CSKA klubist lahkumist ta vahistati.

Venelasele esitati kahtlustus sõjaväest kõrvalehoidmises ning ta arreteeriti Peterburis enne USA-sse reisimist. Seejärel saadeti ta Venemaa ühte kõige põhjapoolsemasse inimasustusega punkti, Novaja Zemlja saarestikku ajateenistust kandma.

Nüüd teatab Ilta-Sanomat, et Venemaa riikliku spordikanali MatchTV teatel on hokiväravavaht on aastase ajateenistuse ära kandnud, sõjaväest vabaks lastud ja viibib Dubais.

Samas venelaste artiklis väideti, et 26-aastane Fedotov sõlmis kahe hooaja pikkuse lepingu KHL-i klubi Moskva CSKA-ga. Päev hiljem kirjutati aga Venemaa meedias, et KHL ei registreeri väravavahi lepingut, sest tema seotus Philadelphia Flyersiga on jätkuvalt ebaselge.

NHL-i asevolinik Bill Daly kinnitas MatchTV-le, et Fedotovi leping Flyersiga on siduv ja kehtib endiselt. Hetkel olevat olukord selline, et Fedotov võib soovi korral järgmiseks hooajaks NHL-i siirduda.