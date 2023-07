Koduse discgolfi EM-i korraldajad: kolme aasta pärast on kettagolfi proovinud vähemalt pooled eestlased

Esimest korda Eestis toimuva suurvõistluse korraldajad Matthias Vutt ja Ralf Rogov sõnasid Betsafe’i podcastis Kalev Kruusile, et kui USA-s on kettagolf oma populaarsuse tipul, siis Euroopas on võistluste kontekstis asi oluliselt rahulikum. „Mängijaid on, aga muu infrastruktuur ei tule järele,“ sõnas Vutt ning lisas, et Eesti EM-iga loodetakse siin kontinendil uks pauguga lahti lüüa.

Korraldajate sõnul on Lauluväljak oma olemuselt maailma mõistes unikaalne, sest asub sisuliselt kesklinnas ning hotellid, sadam ja lennujaam on paari kilomeetri raadiuses. Rajad paiknevad kogu väljaku alal ning need on disaininud kahekordne Euroopa meister Seppo Paju. Kui Kruus sõnas podcastis, et välisvõistlustel on huvitavad rajad, palju tõuse, langusi ja veetakistusi, siis Vutt ja Rogov kinnitavad, et Eestis on kõik need samad asjad olemas. Esimene vise toimub laulukaare alt platoolt Ernesaksa kuju juurde, samuti on Lauluväljakul tiik ja meretuul segab kindlasti kaarte. Pikimad rajad on korraldajate sõnul napilt alla 200 meetri pikkused.

Rohkem kui 250 discgolfi rajaga on Eesti vaieldamatult Euroopas esikohal radade arvu kohta ruutmeetri peale. Meeste sõnul on meil 27 tuhat registreeritud Metrixi kasutajat, kuid kokku on mängijaid hinnanguliselt 40 tuhat. „Eelmisel aastal tegi vähemalt ühe ringi 22 tuhat inimest ja nende hulka ei ole arvestatud neid, kes raja läbi teevad ja ise oma punkte loevad,“ ütles Rogov.

Oma populaarsuse lae saavutamisele ei ole see spordiala veel lähedalgi ning meeste sõnul tuleb noori väga aktiivselt peale. Praegu koolitatakse välja 12 ametlikku treenerit, et saada spordialaga ka EOK-s paremale kohale. „Just öeldi koosolekul välja, et Eestis võiks olla 3 aasta pärast vähemalt 50% inimestest vähemalt korra ketta kätte võtnud,“ sõnas Vutt, kelle hinnangul pole see utoopiline eesmärk, ent nõuab süsteemset lähenemist.