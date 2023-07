KOMMENTAAR | Kumb peaks olema Hyundai esisõitja, Neuville või Lappi?

Hyundai rallimeeskond jahib kümnendat aastat individuaalset meistritiitlit, kuid tulutult. Belglane Thierry Neuville on tiimile toonud neli, Ott Tänak ühe hõbeda, kuid mitte võitu. Ka tänavu näivad asjad peost libisevat. Ent Hyundai taktika on läbi aastate olnud üks: Neuville on staar ja teised peavad teda abistama. Mullu ei kasutatud Tänaku kasuks tiimitaktikat, tänavu peab Esapekka Lappi Neuville’i eest vajaduse korral kõrvale tõmbuma.