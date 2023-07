VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Mis saab Mehis Viru juhtumist edasi? Kas jalgpall on kõvem kui korvpall?

- Politsei pidas Mehis Viru kinni ja esitas talle kuriteokahtluse seksuaalvahekorra eest õpilasega. Samal ajal väidab Henn Vallimäe, et on avalik saladus, et Viru rikub talle määratud juhendamiskeeldu. Mis saab edasi?

- Koduse korvpalli suured uudised: Rakvere Tarvas lõpetas tegevuse, Tartu palkas peatreeneriks Gundars Vetra ja tugevdas tagaliini Rain Veidemaniga. BC Kalev/Cramo sai selguse, et peab Meistrite Liigat alustama alagrupist. Aga muidu on kuidagi vaiksevaitu?

- Epeenaiskond sai EM-il kuuenda koha mis pole ei liha ega kala. Teeme selgeks, kui kaugel on olümpiarong!

- Kas jalgpall on kõvem kui korvpall? Flora – Levadia mängu vaatas rekordilised 3500 silmapaari, Pärnu Vaprus ja Paide Linnameeskond mängisid 2495 pealtvaataja ees.

- Teeme selgeks: mis trall see käib Eesti Koolispordi Liidu ja Spordiliit Jõud ja kultuuriministeeriumi vahel?