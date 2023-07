Eesti maastikusõitjad saavutasid Poolas kolmikvõidu

Mere lisas, et olulise eelise eestlastele andsid auto suured rattad ja agressiivse mustriga rehvid, mida Lääne-Euroopa sõitjad millegipärast ei kasuta. „Võistluse ajal tuli mitu päeva paduvihma, rataste läbimõõt ja rehvide haardevõime mängisid olulist rolli. Rally Breslau sõidetakse kahel hiiglaslikul sõjaväepolügoonil, mille mõned lõigud on ikka väga karmid. Kohati on nagu motokrossirada, lained, augud, aga kõik hoopis suuremas mõõtkavas.“

Klassis Cross Country SSV said Toomas Triisa / Vaido Kalm (Can Am Maverick) seitsmenda koha, Indrek Reisenbuk / Mart Meeru (Can Am Maverick X3) olid samas klassis 41. Extreme Truck Small klassis said Urmas Uffert / Kaido Kallavus seitsmenda koha.