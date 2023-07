Noorte käsipallikoondis alustas EM-i võidu ja kaotusega

„Mängude vahe oli väga lühike, meeskond ei saanud puhata ja näha oli, et eelmise kohtumise väsimus oli sees. Positiivne on see, et saime kiirrünnakud tööle, aga puudu jäi tagamängijate visetest. Peame rohkem pingutama, muidu kuhugi ei jõua,“ võttis kaotuse kokku kohtumises Eesti resultatiivseim mängija Jaan Pirk.