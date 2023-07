Rasmus Mägi protestijatest: ma arvan, et maailm ei ole sellest parem paik

„Kuni üheksanda tõkkeni oli kõik justkui hästi ja enne kümnendat tõket tajusin, et midagi on valesti,“ lausus 49,04 sekundiga kolmanda koha saanud eestlane. „Silmanurgast nägin ja esmalt mõtlesin, et kõlar või stardipakk on rajale jäänud, siis askeldasid inimesed seal ja siis oli endal tõkkeületamine, mis kõige paremini ei sujunud.“

„Seejärel mõtlesin, et tegu on finišilindiga, millest peab läbi jooksma, aga sellest läbi joostes sain aru, et natuke liiga tugev oli see selle jaoks,“ sõnas Mägi. „Sajandikke arvutada ei ole mõtet. Eks ta segas meid kõiki erineval määral, et kes ja millal seda olukorda taipas või nägi.“