WIMBLEDONI PÄEVIK | Kartus kliimaaktivistide ees ja humoorikas Djokovic

„Olen väga kurb, et pean sel aastal Wimbledonist loobuma. Oma tagasituleku jooksul tundsin ma Mallorcas randmes väikest valu. Lasin seda ettevaatusest uurida ning tulemuseks oli sidemete rebend. Proovisin kõike, et olla valmis mängima ning mul on kahju teatada, et selleks ei jäänud enam lihtsalt aega. Üritan tagasi tulla, nagu alati. Hindan kõikide fännide toetust!“ kirjutas Kyrgios sotsiaalmeedias.