Wimbledoni avapäev: Kontaveit pidi ootama, Kanepi kaotas ja korraldajad flirtisid tsensuuriga

Pealtvaatajad, keda avapäeval oli Londoni tennisepühamus nii palju, et juba keskpäeval paluti sotsiaalmeedias piletijärjekorda rohkem mitte tulla, külmetasid vihmavarjude all. Mängijad viivitasid servimisega, oodates vaiksemaid iile. Pole just ideaalne ilm, millega pidada oma ligi 21 aastat kestnud ilusas tennisekarjääris potentsiaalselt viimane mäng. Nimelt alustas Kontaveit treeninguid ema Ülle Milgi käe all 2002. aastal.