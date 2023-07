Sõudjate hooaeg hakkas pihta juba mai alguses. Seejärel on jagatud EM-medaleid ning peetud kaks MK-etappi. Eeloleval nädalavahetusel (7.-9. juulil) on kavas hooaja viimane ehk kolmas MK-etapp. Esmakordselt sel suvel asub maailma paremikuga mõõtu võtma eestlaste neljapaat. Stardis on mullusest tuttav nelik. Koos istuvad paati Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak. Parimas löögihoos tuleb olla septembri alguses. „Kontrollitud ärevus on juba sees,“ tunnistas hiljuti 40-juubelit tähistanud Raja.