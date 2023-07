Esimese Eesti naistennisistina 2005. aastal maailma saja parima sekka jõudnud Maret Ani, kes tegutseb omanimelise tennisekooli juhi ja treenerina, mõistab igati, miks endine planeedi teine reket Anett Kontaveit tipptennisega lõpparve teeb. Ani usub, et peagi ilmub talle ja Kaia Kanepile ka mantlipärija.

„Kahju, et Aneti karjäär ühtäkki otsa saab, ja kui ka Kaia Kanepi tipptasemel lõpetab, ei jää meil suurde tennisesse enam kedagi. Samas võib see olla motivatsioon noorematele mängijatele, sest mantel mida pärida, on vaba,“ tõdes Ani alustuseks.