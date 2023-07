Soome politsei motosportlase surmas kuritegu ei kahtlusta

Politsei on algatanud surma põhjuste väljaselgitamiseks uurimise.

Ka Soome mootorrattaspordi föderatsioon on moodustanud õnnetuse uurimiseks erikomisjoni.

Lappeenrantast pärit Esa Eronen, kes jälgis võistlust teisest rajaosast, arvas, et märg tee ei saanud olla õnnetuse põhjuseks, sest rada oli sõidetav.

Mehel oli korraldajatele ka tõsiseid etteheiteid. „Postid on valel pool teed. Ja võistlusel kasutatavad teed on kohati tõeliselt šokeerivas seisukorras. See ei tohiks nii olla,“ sõnas Eronen.