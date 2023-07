Lappi: see oleks väga piinlik, kui me Latvalale kaotaks

„Jari-Matti meile seda ametlikult ei öelnud, kuid tundes teda aastaid ja teades tema viipekeelt, teadsin, et see juhtub,“ tunnistas Lappi Rallit.fi-le, et Latvala osalemine ei ole tema jaoks üllatuseks.

Hyundai sõitja loodab, et Latvala ei kavatse Jyväskylä etapil kõrgete kohtade eest heidelda. Vastasel juhul oleks see tänastele tippsõitjatele väga piinlik, usub soomlane.

„Jah, see põhjustaks teistele piinlikkust. See oleks natuke nagu Sébastien Ogier'ga. Ta stardib aeg-ajalt ja on alati tippkonkurentsis. Jari-Mati olukord on muidugi raskem, kuna ta pole pikka aega sõitnud. Tema võit ei tohiks olla võimalik, kuid seda ei saa muidugi kindlalt ette teada,“ lisas Lappi.