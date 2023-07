„Mul on tunne, et kuuleme temast veel!“ Kolleegidel ja konkurentidel on Kontaveiti lõpetamisega raske leppida

Eesti spordisõbrad ja maailma tennisevaldkond on tänaseks saanud Anett Kontaveiti karjääri lõpetamise otsusega kaks nädalat leppida. Tallinnas toimunud emotsionaalse pressikonverentsiga samal päeval kirjutas ta oma tohutu sammu tagamaadest sotsiaalmeedias. Sellel Instagrami postitusel on tänaseks üle 1600 kommentaari. Teiste seas on 27-aastat Kontaveiti tema imelise karjääri eest õnnitlenud kõik neli suure slämmi turniiri ametlikku kontot, mitme teise tuntud turniiri esindajat ja alaliidud, paljud endised ja praegused tippmängijad ning muidugi tema fännid ja jälgijad.