Hollas ja Remmelg jäid MK-etapil Helsingis veerandfinaali pidama

Remmelga sõnul jäi ta kogu turniiri vältel rünnakul hätta ning ka serviga ei saa Eesti paar rahul olla, aga kokkuvõttes jättis turniir hea mulje. „Minu rünnak jäi nõrgaks, kogu turniiri pusisime minu rünnakut rütmi. Viimases mängus toimis ainult see, kui läksin selja taha ründama, aga seda ei olnud paraku iga kord võimalik teha. Ka serv veab meid endiselt alt. Oleme palju sellega tegelenud, aga tundub, et on veel vaja. Üldiselt oli äge turniir ja palju väga ilusaid hetki,“ võttis Remmelg turniiri kokku.