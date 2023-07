FOTOD | Quadide EM-sarja liider näitas Pärnu paduvihmas kodustele konkurentidele tagatulesid

Rillo sõnas, et võistluspäeval tehti hea rehvivalik ning see aitas ka üldvõitu kindlustada. „Ma usaldan enda masinat rasketes olukordades hästi palju ja tänu sellele julgen võibolla natuke rohkem ka piire suruda,“ lisas ta rahulolevalt.

„Sellel nädalavahetusel olid tõesti huvitavad tingimused, aga see on motosport ja kõigil on võrdne,“ sõnas Normak peale teist võistlussõitu.