DELFI VIDEO | Isikliku rekordi visanud Gedly Tugi: olen võimeline veelgi paremaks tulemuseks

Tugi viskas isikliku rekordi 60.65 kolmandal katsel. Samas tunneb eestlanna, et temas on sees veelgi pikem odakaar.

„Tänane tulemus ei paku täielikku rahulolu, sest ma tunnen, et see pikk vise on mul sees. Tehniliselt on vaja asjad klappima saada ja usun, et siis see tuleb,“ rääkis Tugi võistluse järel.