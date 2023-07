Millal saab Euroopa mängudest traditsioon? Raju: „Saja aasta pärast mais“

Kahtlemata paigutavad nii plokkvibu segapaaride võistluse võitjad Lisell ja Robin Jäätma ning taipoksis kõik vastased alistanud Astrid Johanna Grents kulla auhinnakapis silmapaistvale kohale ning vaevalt et Rasmus Mägi oma hõbeda lauasahtlisse peidab, kuid need on lihtsalt medalid ega too endaga ei tiitlit ega Eesti olümpiakomitee preemiat või toetust.