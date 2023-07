Sabalenka pani Wimbledoni eel meedia paika. „Ma ei räägi poliitikast, palun austage seda!“

25-aastane Austraalia lahtiste tšempion oli meedia suure tähelepanu all eelmisel kuul toimunud Prantsusmaa lahtistel. Ta loobus toona mitmetest pressikonverentsidest, kuna ei tundnud ennast meedia ees turvaliselt.

Samas tunnistas valgevenelanna, et ei toeta oma koduriigi presidenti Aleksandr Lukašenkat. Eilse pressikonverentsi alguses ütles Sabalenka, et ei soovi Wimbledoni tenniseturniiril poliitikat puudutavatele küsimustele vastata.

„Ma olen siin, et rääkida ainult tennisest. Palun austage seda,“ ütles ta.

Küsimusele, millist vastuvõttu ta Wimbledoni publikult ootab, vastas Sabalenka: „Mul pole ootusi. Mul on ainult lootus, et nad mind toetavad.“

Mäletatavasti ei saanud Valgevene ja Venemaa tennisistid eelmine aasta Wimbledonis osaleda. Tänavu said tennisistid rohelise tule ja saavad mängida neutraalse lipu all. Sabalenka parim tulemus Wimbledonist pärineb 2021. aastast, kui ta jõudis poolfinaali. Tennisestaar tunnistas, et igatses Inglismaal mängimist.