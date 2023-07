Eesti U-19 käsipallinaiskond lõpetas Baltikumi turniiri kaotusega Soomele

Neidude koondisele algas kohtumine Soomega võitluslikult. Soomlased realiseerisid küll edukamalt, kuid eestlased seda kergeks neile ei teinud. Eesti skoori avas Diana Laosaar kolmandal mänguminutil ning juba järgmisel rünnakul tõi ta lisa ja seisuks 2 : 3. Võitlusliku värava tõi kümnendal mänguminutil Simona Koppel ja lisa tõi ka Caroly Aruvel, ning seisuks 5 : 7. Vähemuses mängides said eestlased punktilisa Inga Busina väravast. Kuid soomlased olid teinud väikese vahespurdi, millega ei suudetud kaasa minna, siis Marianna Kireeva aitas vahet vähendada ja seisuks 7 : 11. Eestlased jätkasid viskevõimaluste otsimist ning augu soomlaste kaitses leidis Laura Kärner, tuues pärast mitmeminutist väravatepõuda lisa ja seisuks 8 : 18. Poolajale mindi kaotusseisus 10 : 24.

Peale kohtumist ja kaotust Soomele hindas treener Martin Noodla mängu õpetlikuks: „Tänases kohtumises me teadsime, et Soome mängib hästi agressiivselt. Seadsime eesmärgiks proovida ühe-kahe mängija koostööd. Lisaks tahtsime teada, kuidas me tehnilise poole pealt sellise agressiivse mängustiiliga hakkama saame. Saime oma õppetunni. Oli asju, mis toimisid, ja kui väsimus tunda andis, siis kadus mõte ja tuli tehnilist praaki sisse.“