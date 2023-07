Saudi Araabia on Wimbledonis teemaks: kurb, et spordialad lähevad seda teed

Murray on eelneva karjääri jooksul keeldunud Saudi Araabias mängimast, kuid ta ei välista selle juhtumist tulevikus. „Kui nende riik korraldaks suurturniiri, siis oleks see täiesti teine küsimus.

„Kui vaadata, kuidas tuur, edetabel ka kõik muu toimib, siis oleks raske mängimisest loobuda. Selle üle peab tõsiselt mõtlema ja on kurb tõdeda, et paljud spordialad on minemas seda teed,“ tõdes britt.

Simoni sõnul on Saudi Araabia ühiskonnas probleeme, kuid viitas Katari WTA turniiride. Tema sõnul on seal tehtud suuri edusamme. „See on väga keeruline ja väljakutseid pakkuv teema. Neil on pikk tee minna, kuid asi on liikumas paremuse poole.