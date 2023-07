VIIS KÜSIMUST | Wimbledoni naiste turniiri eelvaade. Kui hea loosi Kontaveit tegelikult sai? Millises vaimses vormis on Kanepi?

Loosiga on alati nii: paberil võib tunduda lihtne või raske, aga paremus selgitatakse lõppude lõpuks ikkagi väljakul. Paraku on see turniiri eel alati põhiline jutupunkt ja peamine asi, mille ümber midagi spekuleerida.

Karjääri lõpetav Anett Kontaveit (27), endine maailma teine, praegune 79. number ei saa pealtnäha loosi üle kurta. Maailma 110. reketist, 25-aastasest Lucrezia Stefaninist polnud ilmselt väga paljud varem midagi kuulnud. Kontaveit ise tunnistas, et on teda vilksamisi mängimas näinud ainult ühe korra Roomas, kuid põhjalikumat analüüsi ootab ta oma treenerilt Torben Beltzilt. Tegemist pidi olema Stefanini Rooma avaringi matšiga, milles ta kaotas hiinlannale Xiyu Wangile 6 : 7 (2), 6 : 7 (2). Tänasel päeval on Wang WTA edetabelis 25. kohal.

Nimi Lucrezia tuleb muuseas Rooma nimest Lucretius ning see arvatakse olevat omakorda pärinevat ladinakeelsest sõnast lucrum, mis tähendab „kasumit“ ja „jõukust“. Stefanini karjääri „kasum“ auhinnarahades on olnud 447 117 dollarit, millest sel aastal on võidetud 172 728. Võrdluseks: Kontaveidi sissetulek on olnud üle 8 miljoni dollari, sellest tänavu 233 345.