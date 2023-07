Toyota MM-tiimi neljandat autot juhib Soome rallil salapärane sõitja

Sotsiaalmeedias ilmunud videoklipis teatas Toyota, et Soome rallil osalevad oodatult Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Poolikut hooaja tegevale Sebastien Ogier'le pole kiired rallid kõige meelepärasemad ning seega ta Eestis ja Soomes ei sõida.

Video lõpus vihjati otseselt ka neljanda auto rajale toomisele. „Jääge lainele, tulemas on midagi erilist!“ seisis videoklipile lisatud tekstis.

Kõige loogilisem näib, et kodustel radadel tuleb starti praegune Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala , kes rääkis sellest võimalusest juba eelmisel aastal.

„Sellised mõtted on mul peas olnud juba pikalt. Aga tänavune Soome MM-ralli ja selle järel Lahti ralli, kus ise sõitsin, panid mind veel rohkem mõtlema. Vaja on see ühel korral veel ära teha. Uue generatsiooni Rally1 autoga oleks Soomes sõita midagi erilist,“ lisas ta.