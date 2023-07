EM-iks valmistuv Eesti U20 korvpallikoondis kaotas Põhjamaade meistrivõistlustel poolfinaalis

U20 koondise peatreener Alar Varraku kokkuvõte mängust Islandiga: „Väga huvitav ja tasavägine mäng. Meil olid omad momendid, kus oleks saanud mängu enda kasuks pöörata, aga see ei õnnestunud. Lõpuks Island oli viimastel minutitel vähekene kindlam, aga hea proovikivi enne A-divisjoni minekut. Hea mäng.“

Eestlased alustasid mängu otsides oma kolmandat järjestikust võitu, kuid juba esimene veerandaeg osutus tasavägiseks. Veerandaeg siiski võideti 19:18. Poolajaks suutsid eestlased edu kasvatada, minnes riietusruumi seisuga 41:34. Kuigi Islandi koondis suutis kolmanda veerandi võita, polnud see piisav ja tugev 24:16 viimane veerandaeg eestlaste poolt tegi lõppseisuks 85:73.

U16 koondise peatreener Martin Rausberg: „Tänane mäng oli kindlasti väga huvitav. Võibolla mängupildi poolest mitte kõige ilusam, aga kindlasti väga võitluslik. Mängu alguses me polnud valmis Islandi poolt pakutud intensiivsuseks ja nende mängustiiliks, kuid me kohanesime ja suutsime mängu enda kontrolli alla saada. Kindlasti väga vajalik mäng selle tsükli jooksul ja siit on palju õppida.“