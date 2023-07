Martti Raju täna lõppevatest Euroopa Mängudest: neid ei saa eelmistega võrrelda

Eesti võitis kaks kuldmedalit ja ühe hõbeda. Kulla tõid vibulaskjad Lisell ja Robin Jäätma, kes olid parimad plokkvibu segapaaride võistluses ning Astrid Johanna Grents, kes triumfeeris taipoksi (Muay Thai) naiste -60 kg klassis. Hõbedale tuli kergejõustiklane Rasmus Mägi meeste 400 meetri tõkkejooksus.



„Medal on igati kiitust väärt. Iga ala tulemust on võimalik hinnata vaid selles kontekstis, mis tasemel võistlust siin läbi viidi. Hea meel, et meie koondisel oli kavas alasid, mida me polnud varem näinud ning saime hea ülevaate meie sportlaste tasemest võrreldes Euroopaga,“ ütles Raju.