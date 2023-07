M-Spordi tiimijuht on mures: keegi ei tea, mida me teeme. Kui nii edasi läheb, pole meil enam varsti tööd

„Rääksin ralli nähtavuse teemast teiste alade inimestega ja nad pärisid minult, kuskohast WRC-d näha saab ja milline see välja näeb. Keegi ei tea, kus me oleme, kus sõitjad on ja mida nad teevad. Näiteks NASCAR-is on viie-aastane plaan. Nad teavad, kus suunas nad liiguvad. Samal ajal panustavad nad väga palju sotsiaalvõrgustikele ja nopivad vilju. WRC sisu ei pea tingimata olema rallikeskne. See võib olla ka sellest, mis on raja kõrval, milline atmosfäär rallis valitseb,“ lisas ta.

Milleneri sõnul on WRC-l võimalik teistelt õppides kiirelt asju paremaks teha. „Juba praegu on võimalusi, mida saaks kohe rakendada. Me peame seda tegema, muidu pole meil varsti enam tööd. Kas on põhjuseid, miks me peaks paigale jääma, kui näeme, et see ei tööta? Miks mitte kohe asju muuta? Pole väga raske sisu toota ja seda laiali paisata,“ märkis ta.