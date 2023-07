FIFA tahab jalgpalli muuta ja katsetab uut suluseisu reeglit

Praegu kehtiva reegli järgi on mängija suluseisus, kui üks tema kehaosadest, millega on võimalik lüüa väravat, on viimasest kaitsjast eespool. Nüüd katsetatakse reeglit, kus suluseisus olemiseks peab kogu ründaja keha olema kaitsjast eespool.

See teeks kergemaks eelkõige kiirete ründajate elu, aeglastel kaitsjatel läheks aga raskemaks. Ajaleht The Sun kirjutas, et FIFA ei tegele niisama teadusliku eksperimendiga, vaid loodab muudatuse mingil hetkel ka ellu viia. Idee autoriks on legendaarne treener Arsene Wenger, kes töötab alates 2018. aastast FIFA maailma jalgpalli arendusjuhina.