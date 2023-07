Euroopa mängude 11. päev: Artti Aigro jõudis suurel mäel 30 sekka

„Suvi on hüppajatele ettevalmistus periood, siis on kindlasti huvitav võtta mõõtu teistega ja vaadata, kus see tase on. Hüppemäel pean ikka enda asja tegema, väga palju hüpped suvel ja talvel ei erine. Sportlasele on Euroopa mängud üpris sarnane kui iga võistlus, on pealtvaatajad, on suusahüpped, midagi erilist minu silmad veel näinud ei ole,“ rääkis Aigro, kes liitus kevadel ülitugeva Norra koondisega. „Olen Norras natuke aega olnud, töötame igapäevaselt talvehooaja nimel. Praegu erilisi asju ei hakka veel välja tooma. Loodan isiklikult, et see tuleb talve jooksul välja.“