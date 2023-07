Soome koondislane MM-i intsidendist, kus rootslannal kästi end paljaks võtta. „Ma oleksin sellega nõus“

Fischer paljastas enda ilmunud autobiograafias, et tema ja ta naiskonnakaaslased pidid inspektorite ees aluspüksid alla tõmbama ja tõendama, et nad on naised.

See oli rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) nõudmine, mis esitati pärast seda, kui kolme Ekvatoriaal-Guinea mängijat kahtlustati oma soo kohta valetamises.

Soome koondise ründaja Linda Sällström oli oma endise klubikaaslase juttu lugedes hämmingus.

„See kõlab veidi kummaliselt. Samas, kas sellise asja väljaselgitamiseks oleks muid võimalusi? Ma ei tea, kas see on tavaline praktika ja kuidas seda on põhjendatud,“ ütles Sällström.

Raamatus kirjeldas Fischer läbivaatamist kui „alandavat tegevust“, kuigi seda tegid tema enda meeskonna arst ja füsioterapeut. „See tundus kummaline ja solvav,“ kirjutas ta.

„Mida rohkem ma sellele mõtlen, seda haigem see tundub. Alguses arvasime, et see on nali, aga siis olime šokis. Seda ei tohiks juhtuda,“ avaldas Fischer arvamust.

Sällström ise pole naiste jalgpallis sellistest juhtumitest kuulnud. „Inimesed lähenevad asjadele erinevalt. Kui see oleks puhtalt meditsiiniline ja kliiniline protseduur ning asjaga tegeletaks professionaalselt ja lugupidavalt, siis oleksin ma sellega nõus. Samas, see peaks olema hästi põhjendatud,“ vastas Sällström, kui temalt küsiti, kas ta oleks sellise protseduuriga nõus.

Fischer võitis rahvuskoondisega mängijakarjääri jooksul kaks MM-pronksi ja olümpiahõbeda. Klubi tasemel võitis ta Wolfsburgi särgis korra Meistrite liiga ja neli korda Saksamaa Bundesliga.