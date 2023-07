DELFI WIMBLEDONIS | Anett Kontaveit: teadmine, et see on nüüd viimane kord, pole veel kohale jõudnud

„Tegelikult tundus kõik siia tulles normaalne, sest olen siin käinud nii palju aastaid järjest. Ma ei tundnud kordagi, et see on nüüd viimane kord. Arvan, et see hetk ei ole päriselt kohale jõudnud ning et see emotsionaalsus tuleb siis, kui mäng hakkab lõppema... Või - ma loodan, et ma suudan ikka mängu normaalselt ära mängida - on lõppenud. Usun, et siis on see reaalne, et see ongi läbi, ja siis olen ma emotsionaalne. Praegu olen küllaltki hästi hakkama saanud,“ rääkis eelmisel teisipäeval karjääri lõpetamisest teatanud Kontaveit täna turniirieelsel pressikonverentsil Wimbledoni keskuse kitsukeses intervjuuruumis, kuhu olid sisse pressitud mängija, kaks ajakirjanikku, WTA töötaja ning ajaloolisi hetki jäädvustav Netflixi võttegrupp.