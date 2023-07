Iga Świątek turniirieelsel pressikonverentsil: mul oli väga halb öö, aga praeguseks on kõik korras

„Kasutasin aega Saksamaal treenimiseks ja muruga harjuma harjumiseks. Ma tunnen igal aastal, et olen selles rütmis natuke kiirem. Arvan, et mu valmis oleks turniiriks on hea ja olen üsna põnevil,“ rääkis Świątek turniirieelsel pressikonverentsil.

„Raske on ennustada, kuidas rahvas venelastesse ja valgevenelastesse suhtub. See on hea, et mängijatel palutakse rääkida ja öelda, mida nad sellest arvavad ja keda nad toetavad. Me peame näitama häid väärtusi. Sellele ma keskendungi. Ma arvan, et kõik peaksid olema sõja vastu, mis on mulle loogiline,“ vastas poolatar otsekoheselt.