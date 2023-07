Madison Keys võitis Wimbeldoni soojendusturniiri finaalis eestlastele tuttavat venelannat

„Mulle meeldib Eastbourne'i tulla ja siin mängida. Olen suutnud siin kaks tiitlit võita ja mulle jäävad sellest turniirist alati head mälestused. Kui te oleksite mulle öelnud kaks aastat tagasi, et võitsin siin, siis ma ei usuks seda. Mul on olnud üsna raske aasta ja selle trofee käes hoidmine on täiesti hämmastav,“ rääkis ameeriklanna finaalijärgsel autasustamisel.