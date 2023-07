Soome võidusõitja traagilisest surmast: see rajaosa on raske isegi kuiva ilmaga, nähtavust peaaegu polnud

Samas sarjas osaleva Soome meeskonna KIC Motorsport juht Peter Flythström rääkis kodumaa meediale, et atmosfäär boksis on ääretult kurb - kõik on šokis.

„Me oleme kõik siin sarjas üks pere. Vihm on Spa ringrajal pidev oht ning sellega muutub rada veelgi keerulisemaks. Aga see ei olnud lihtsalt väike vihm ja nüüd juhtus halvim,“ kommenteeris Flythström olukorda.

„See on raske koht isegi kuiva ilmaga. Mingi fenomen selles rajaosas on, et just seal alati juhtub,“ mõtiskles soomlane.