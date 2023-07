Tartu tõi tuntud lätlase meeste korvpalli tagasi. Talts: Eesti on selleks paras, meie liiga pole midagi nii pommiauk, kui mõned räägivad

Tartu spordidirektor Janar Talts rääkis Delfile, et võistkonnale on pandud alus, mille peale võiks suve jooksul ehitada korraliku võistkonna. Tartu sihiks on järgmisel hooajal jõuda koduses liigas kindlasti finaali, mõeldakse ka kuldmedalist.

„Eesmärgid on pigem suured,“ ütles Talts. Seega on arusaadav, miks juhendajaks toodi taas kogenud treener. „Oli ka teisi kandidaate. Suhtlesime päris mitmetega. Erinevatel põhjustel mingid asjad jäid katki, ma arvan, et see on protsessi osa. Mõned päevad tagasi kohtusime Gundarsiga Tartus ning klapp tundus olevat hea ja tingimused sobisid mõlemale poolele. Klubi ei näinud põhjust, miks mitte lepingut sõlmida.“