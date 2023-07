Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneriks saab NBA-s mänginud lätlane

„Vaatasime lähiregiooni treenereid ja valik langes Gundars Vetrale tänu tema suurtele kogemustele. Endise tipptasemel mängijana ning hiljem erinevates kohtades treenerina on tal kindlasti hulka teadmisi, mida meie mängijatele ja ka klubi treeneritele edasi anda ja selge nägemus, mida peab tegema, et võitev hooaeg teha. Olime temaga kohe esimesest kohtumisest samal leheküljel ja meie nägemused kattusid. Ta tundub olevat õige valik ja peaks meie klubisüsteemi hästi sobima,“ sõnas Talts klubi pressiteate vahedusel.

Uus peatreener tahab meeskonnaga saavutada seatud eesmärgid. „Mul on hea meel olla osa sellisest suurest ja traditsioonidega klubist ning teha tööd linnas, kus korvpall on nii armastatud. Ma annan endast parima, et meeskond saavutaks oma hooajaks pandud eesmärgid ja et publik jääks meeskonnaga rahule,“ sõnas Vetra.