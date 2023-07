Eesti U18 korvpallinaiskond alustas Euroopa meistrivõistlusi võidukalt

Eestlannad kaotasid küll esimese veerandi 12:17, kuid tugeva teise veerandi abil mindi poolajale 27:25 eduseisus. Kolmandal veerandil kasvatas Eesti oma edu veelgi ning lõpptulemuseks jäi 60:53 võit Eestile.

Eesti peatreener Sergio Cubeiro Rico kiitis oma hoolealuseid, kes suutsid just kohtumise teises pooles slovakid üle mängida.

„Me alustasime mängu paljude kahtlustega. Rünnakul ja kaitses olid väiksed detailid, mis andsid Slovakkiale eeliseid. Rütm oli hea, eriti rünnakul, aga ka kaitses polnud viga, kuigi meil oli probleeme kiirünnakute kaitsmisega. Aga peale teist veerandit mulle tundus, et me kontrollisime kaitses palju paremini, saime rohkem võimalusi ise kiirrünnakus rünnata ja leidsime enda eelised süsteemi järgi mängides. Ma arvan, et mängijad kontrollisid mängu. Nad olid küll väsinud, sest rotatsioon koosnes vähestest mängijatest, aga nad tegid väga head tööd, eriti mängu viimased viis minutit,“ sõnas peatreener.