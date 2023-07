KUUS KÜSIMUST | Kas Djokovic kordab Federeri saavutust? Kes on mustad hobused ja mida korraldab Kyrgios?

Djokovici saldo tänavuse aasta slämmiturniiridel on 14 võitu ja mitte ühtegi kaotust. Kui Serbia ebajumal suudab võita ka Wimbledonis, siis on ta ühe slämmivõidu kaugusel aasta suurest slämmist. Sarnasel kursil oli Djokovic ka 2021. aastal, kuid siis said närvid temas võitu ja US Openi finaalis tuli kindel kaotus Daniil Medvedevile. Serblasel on sihikul kaheksas Wimbledoni ja 24. suure slämmi tiitel.