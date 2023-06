M-Spordi boss usub, et Tänak on endiselt MM-tiitli heitluses

„Otil oli varakult rehvi purunemine ja meie strateegia oli algusest peale selline, et me peatume ja vahetame. Niipea kui selline asi juhtub, võtab see paratamatult pisut hoogu maha. Ott [Tänak] ja Martin [Järveoja] on endiselt meistritiitli heitluses eesotsas. Ma ei ütle, et kõik on täiuslik, aga ma tõesti ei usu, et kõik on nii tume, kui see välja võib paista,“ lisas tiimijuht.