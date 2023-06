Olümpiavõitja lülitas Kristin Kuuba Euroopa mängudel veerandfinaalis konkurentsist

„Küllaltki raske kohtumine. Uus kogemus. Tempo ja löökide kvaliteet vajas natuke harjumist. Tuleb treeningutel mängida kiirema tempoga, kui keskmisel turniiril mängin, et paremini valmis olla ja et ei tekiks krampi,“ sõnas kolmandatel Euroopa mängudel osalenud Kuuba EOK pressiteate vahendusel.

Kokkuvõttes leidis 26-aastane Kuuba, et edasiminek on siiski selge.

„5.-8. koht on mulle läbi aegade parim EM-koht. On näha, et mu mängutase on paranenud, seda oli juba alagrupis näha, nii et olen sellega rahul. Edasi jätkan olümpiapunktide kogumist. Juba järgmisel nädalal on mul turniir Kanadas,“ lausus ta.