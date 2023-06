Koolispordiliit pöördus kultuuriministri poole ühisavaldusega: näeme rahastuse muutmise plaanis suuri ohumärke

Näeme, et laste ja noorte liikumisharjumuste kujundamisel koolides on tänasel haridus-ja spordisüsteemil oluline roll, selleks et meie noortest sirguksid terved ja tublid ühiskonna liikmed.

EKSL on pakkunud lõppenud õppeaastal üldhariduskoolide õpilastele tegevusi 16 erineval spordialal. Lisaks on organisatsiooni poolt korraldatud sündmustest ja projektidest osa võtnud 35 000 õpilast 300 koolist üle Eesti. Ainuüksi tänavu maikuus osales koostöös Fitsphere spordiäpiga läbiviidud liikumiskampaanias „Kevadsammud 2023“ õpilased 306 klassist, kes läbisid kuu jooksul kokku 251 813 348 sammu.

Oleme alati teadvustanud ja püüame oma seiskohta viia ka laste ning noorteni nii täna kui ka tulevikus, et võistlemine on vabatahtlik ja sportlikud saavutused ei ole kunagi eesmärk omaette. Siiski peame tõdema, et võistlemine on oluline osa õppeprotsessist, sarnaselt aineolümpiaadide, laulu- ja tantsukonkurssiga. Ka noorte laulu-ja tantsupeole saajad pidid eelnevalt läbima eelkonkursi–võistulaulmise ja -tantsimise.