Poolas vahistati spionaažis kahtlustatav Venemaa tippsportlane

Poola valitsuse teatel saabus vahistatud jäähokimängija Poolasse 2021. aasta oktoobris ja talle on Venemaalt makstud Poola riigi tähtsate taristuobjektide kohta informatsiooni kogumise eest, kirjutab Reuters.

Prokuröri sõnul on Venemaa jäähokimängija juba 14. vahistatud isik, kes on seotud suurema spionaaživõrgustikuga, mida juhib Venemaa eriteenistus.

Prokuröri sõnul kinnitavad kogutud tõendid, et kahtlusalune täitis aktiivselt talle antud ülesandeid.

Jäähokimängija nime ega koduklubi ei ole avalikustatud, kuid on teada, et ta on profisportlane ja mängis Poola esimeses ehk kõrgeimas divisjonis.